Coronavirus, Calvelli: "450 euro di parcella per richiedere il Bonus Inps da 600 per noi è una fake"

Una nota stampa del presidente Domenico Calvelli su una presunta parcella di 450 euro richiesta per espletare la pratica del Bonus Inps da 600 euro. "L’Ordine dei Commercialisti di Biella ha assistito ad un’affermazione su di un canale che riportava che i commercialisti, per redigere la pratica di richiesta del bonus Inps di 600 euro, chiederebbero ai propri clienti ben 450 euro di parcella. Ora, tralasciando il fatto che sarebbe curioso conoscere la fonte di questa 'informazione', ci corre l’obbligo di precisare che la stragrande maggioranza dei commercialisti ha redatto detta pratica gratuitamente o per importi grandissimamente inferiori a quanto riportato.

E tutto questo è avvenuto perché la nostra Categoria professionale esprime da sempre, ed in modo particolare in questo momento di crisi pandemica ed economica, senso di responsabilità e di collaborazione con le parti sociali e le istituzioni, non foss’altro che il bene comune si riflette a cascata sul bene dei singoli, delle imprese e delle organizzazioni umane".