Coggiola, date oltre 1700 mascherine. E il sindaco plaude i cittadini. “Sensibilità e opere di volontariato”

“Settimana scorsa sono state distribuite più di 1700 mascherine ad ogni abitante di Coggiola. Lavabili e riutilizzabili”. A comunicarlo, il sindaco Gianluca Foglia Barbisin che ha parlato anche dei buoni spesa: “Sono stati distribuiti già venerdì per le situazioni chiare; in questi giorni, invece, stiamo valutando altre domande e scioglieremo ogni riserva. Ciascun buono avrà un valore nominale di 10 o 20 euro per ogni nucleo familiare, fino a 2 persone, e verrà attribuito settimanalmente un voucher pari a 40 euro, incrementato di 20 euro per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 80 euro. La distribuzione dei voucher per ciascun nucleo terrà conto del valore di una spesa pari a 2 settimane”.

Sul tema degli spostamenti il sindaco confida: “All’inizio c’era un po’ di indisciplina ma ora la situazione è più tranquilla. Inoltre, nelle scorse settimane, avevo emesso un’ordinanza che sanciva l’obbligo di indossare le mascherine per fare la spesa. Una misura utile volta a salvaguardare i commercianti locali”. Infine, Foglia Barbisin promuove le opere di volontariato dei suoi cittadini: “Tutti sono disposti a rendersi utili in questo momento di emergenza legata al coronavirus. C’è una profonda sensibilizzazione in paese e numerose iniziative. Penso solo agli artigiani locali che si sono resi disponibili per alcune attività a Coggiola”.