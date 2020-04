Tragedia a Masserano, uomo trovato senza vita dal figlio in una vigna

Tragedia a Masserano. Nel primo pomeriggio di oggi, 14 aprile, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di una vigna, a frazione Costa Delo. Si tratta di Adolfo Bocchio Forzani, 81 anni, residente a Strona. A trovare la salma il figlio dopo che l’anziano non aveva fatto rientro a casa per il pranzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Masserano. Secondo i primi accertamenti, il pensionato sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un arresto cardiocircolatorio.