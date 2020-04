Attimi di paura a Occhieppo Superiore per alcuni odori provenienti da una abitazione

Sono stati attimi di preoccupazione poco prima delle 18 di oggi 14 aprile in via Graglia a Occhieppo Superiore. Alcuni vicini di casa hanno composto il numero del centro operativo delle forze dell'ordine per la presenza di forti odori provenienti da una abitazione poco distante.

Sono intervenuti 3 squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione. I pompieri del nucleo Nbcr sono entrati nell'appartamento a controllare ma fortunatamente non si è trattato di nulla di grave ma solo di un sacco dell'immondizia abbandonato al sole che ha rilasciato un forte odore.