Da Maspero Elevatori una precisazione sull'accaduto di sabato 11 aprile

In merito all’articolo “Ex funicolare si blocca e il passeggero sbatte la testa, 118 e Vigili del Fuoco in azione” pubblicato domenica 12 aprile su Newsbiella.it,

http://www.newsbiella.it/2020/04/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/ex-funicolare-si-blocca-e-il-passeggero-sbatte-la-testa-118-e-vigili-del-fuoco-in-azione.html

Maspero Elevatori precisa quanto segue.

"Il blocco alla funicolare di Biella di sabato 11 aprile non è imputabile ad un malfunzionamento dell’impianto ma ad un evento accidentale. Lungo le via di corsa si è infatti depositato uno straccio trasportato dal vento o lasciato cadere da terzi che, entrato in contatto con i dispositivi di sicurezza della vettura, ha provocato l’attivazione del freno di sicurezza e quindi il fermo a pochi metri dalla partenza. Il sistema di controllo è stato efficace nel bloccare la cabina per evitare maggiori danni ed il tecnico è intervenuto tempestivamente per prestare soccorso e rimettere in funzionamento la funicolare.Come previsto dal regolamento di esercizio della funicolare, ogni mattina prima dell’apertura del servizio e della messa in funzione dell’impianto, viene effettuata una verifica visiva delle vie di corsa e un viaggio di prova per ciascuna cabina.

A seguito di queste ispezioni le vie di corsa erano sgombre da materiali estranei e le cabine perfettamente funzionanti. Maspero Elevatori sottolinea infine che dopo la costruttiva collaborazione avviata a fine gennaio con il Comune di Biella, attraverso l’implementazione degli interventi tecnici e manutentivi, il servizio ha sempre funzionato senza alcuna interruzione. L’azienda conferma inoltre il proprio impegno a garantire il servizio di manutenzione e i controlli necessari anche in un momento critico come quello attuale".