Biella, accensione termosifoni e caldaie prorogata: Corradino firma l’ordinanza

Il sindaco Claudio Corradino ha appena firmato l'ordinanza con la quale sarà consentito mantenere accesi termosifoni e caldaie fino al prossimo 3 maggio. Così scrive, in un post, la pagina Facebook della Città di Biella.

“L'autorizzazione – prosegue la nota - tiene in considerazione le previsioni metereologiche dalle quali risulta che ancora per i prossimi giorni le temperature saranno particolarmente basse, soprattutto nelle ore mattutine e serali; e tiene conto anche dell'emergenza sanitaria in corso per il diffondersi del coronavirus”.