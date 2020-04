Iocomete#, a Borriana raccolta fondi per la solidarietà alimentare

In osservanza alle disposizioni governative, il Comune di Borriana ha avviato il procedimento di solidarietà alimentare a favore dei residenti che si trovano in stato di bisogno economico ed necessità di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci a causa dell'emergenza coronavirus.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo, che si può scaricare dal sito comunale al link www.comune.borriana.bi.it/_/Home/articolo4021536.html , oppure ritirato dall'apposito box sito all'esterno del municipio. La domanda, che deve essere presentata da un solo componente per famiglia, può essere consegnata a mano in Comune previo appuntamento telefonico allo 015446104, oppure inviata via mail ( servizidemografici@comuneborriana.info ), o mezzo posta elettronica certificata ( borriana@pec.ptbiellese.it ). Il sindaco, Francesca Guerriero (contattabile al 3388481492), e gli uffici comunali sono a disposizione per assistenza nella compilazione delle domande.

Al richiedente saranno comunicate l'accettazione della domanda e l'erogazione dei buoni spesa, che potranno essere utilizzati nei negozi ed farmacie di Borriana e paesi confinanti aderenti all'iniziativa, il cui elenco sarà consegnato ai beneficiari e costantemente aggiornato sul sito del Comune.

Il Comune ha stanziato a bilancio 4.638,87 euro per finanziare la solidarietà alimentare, somma che sarà implementata grazie a #Iocomete#, iniziativa promossa per dare un aiuto concreto alle persone che, a causa della crisi economica dovuta al coronavirus, si trovano in difficoltà a reperire generi alimentari di prima necessità. "E' possibile sostenere quest'iniziativa anche con un bonifico. - spiega il sindaco - Le donazioni andranno ad implementare il nostro capitolo di bilancio per la solidarietà alimentare con cui emettiamo i buoni spesa, a fronte delle domande che perverranno. Mettiamoci in gioco per aiutare chi abbiamo di fronte ed in questo momento ha un reale bisogno. Una cosa che in questo momento potrebbe accadere a chiunque di noi. Ringrazio fin d'ora la famiglie di Borriana che si sono da subito rese disponibili a sostenere tale iniziativa, e che settimanalmente donano beni alimentari e generi di prima necessità, che stiamo provvedendo a portare personalmente a chi ha reale necessità. Grazie siamo una vera comunità e lo state dimostrando con la vostra solidarietà".