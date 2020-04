Consegnate le mascherine anche a Zubiena. E dalla Fondazione Fila ne arrivano altre 300

Nella giornata di venerdì 10 aprile sono state consegnate a domicilio tutte le mascherine ai cittadini di Zubiena grazie al prezioso aiuto della Protezione Civile gruppi Aib di Zubiena. In particolare, il sindaco Davide Basso rivolge uno speciale ringraziamento a Pierangelo Monetta, Vittorio Donola e Bruno Verdoi per aver svolto il servizio di consegna. E aggiunge: "Ringrazio ancora una volta anche la signora Furia di Casale Rossi e sua figlia, dipendente della Fondazione Fila, per averci donato altre 300 mascherine".