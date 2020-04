Anche a Villanova Biellese i buoni spesa di solidarietà alimentare

Da giovedì 9 aprile anche i cittadini di Villanova Biellese, che si trovano in stato bisogno economico e assoluta necessità di beni di prima necessità, possono chiedere i buoni spesa di solidarietà alimentare.

Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo che si può ritirare presso l'anticamera dell’ambulatorio comunale, oppure scaricato dal sito internet comunale, e consegnate inserendole nella buca delle lettere del Comune oppure inviandole via mail all’indirizzo anag.villanova@ptb.provincia.biella.it, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente.

"Dal Governo il nostro Comune ha ricevuto appena 1660 euro, finiti i quali non abbiamo altre disponibilità per coprire i buoni spesa. - dichiara il sindaco Giovanni Mangiaracina - Ho avuto notizia che il Governo intende rivisitare i trasferimenti ai Comuni, e che ci sarà un'integrazione di circa 3 miliardi per l'emergenza alimentare in modo da garantire la distribuzione dei buoni per il prossimo futuro".

I cittadini, muniti di mascherina, potranno ritirare i buoni spesa presso gli uffici comunali previo appuntamento chiamando lo 0161852188. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno consegnati previo accordo telefonico direttamente da personale del Comune.

I buoni saranno spendibili unicamente presso gli esercizi commerciali che manifesteranno interesse, il cui elenco sarà costantemente aggiornato sul sito comunale.

Al momento hanno aderito all'iniziativa l'Azienda Agricola Bosio Simone e Roberto di Villanova Biellese (Cascina Valzo Nuovo 1; 0161/852235; info@lafassona.com ); la Farmacia Eredi Spagnolo Dottor Marco di Benna (Via IV Novembre 12; 015/5822003; farmacia.spagnolo@libero.it ); Turati Paolo Alimentari di Massazza (Via Roma 36; 0161/852598; pa.turati@tiscali.it ); la Farmacia Boccia di Mottalciata (Via Martiri della Libertà 20/b; 0161/857114; damianoboccia67@gmail.com ) compreso il dispensario di Via Roma 19 a Massazza ; Panificio Dama di Mottalciata (Via degli Alciati 35; 0161/857119; damaconadmottalciata@gmail.com ).