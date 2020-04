Le forze dell'ordine pattugliano il territorio: A Pasqua oltre 200 persone controllate e circa 25 multe

Circa 25 sanzioni amministrative, oltre 200 persone controllate e 50 servizi svolti. Questi i numeri dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine sul territorio nella giornata di ieri 12 aprile. La maggior parte degli interventi riguarda assembramenti non regolari di persone che si sono incontrate per festeggiare insieme la Pasqua. Tra questi, un pranzo tra parenti nella Valle di Mosso, un ritrovo al Villaggio Lamarmora di Biella tra persone già note alle forze dell'ordine e una famiglia riunita nella periferia di Biella. Tutti sono stati sanzionati come previsto dalla legge.