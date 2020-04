Miagliano, date le mascherine. Ma il sindaco Mognaz avverte: “Usiamole con buon senso”

Anche a Miagliano si è proceduto con la distribuzione delle mascherine protettive. A darne notizia il primo cittadino Alessandro Mognaz: “In questa fase sono state destinate in via prioritaria alle persone soggette a maggior esposizione con l’utenza, come i titolari dei nostri esercizi commerciali, il personale comunale operativo, i volontari della Protezione civile e gli operatori sanitari della casa di riposo. Inoltre, sono state donate al dispensario farmaceutico quasi 500 mascherine per la consegna gratuita e con priorità ai residenti e alle fasce più deboli. Inoltre, il Comune è inoltre in trattativa per un ulteriore lotto di 200 mascherine lavabili e che saranno successivamente distribuite gratuitamente a domicilio e su prenotazione”.

E sul corretto utilizzo di questi dispositivi, il sindaco invita tutti “al buon senso. Ricordo che le mascherine sono necessarie all’interno di ogni nucleo familiare per i soli soggetti tenuti ad uscire dalla propria dimora per le sole necessità previste - spesa, lavoro, urgenze - come previsto dalle norme vigenti”. Sui buoni spesa, Mognaz annuncia: “Da lunedì si parte con la distribuzione. In questi giorni abbiamo ricevuto circa una ventina di domande. Avranno un valore nominale di 25 euro per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore dei residenti di Miagliano, che versano in gravi difficoltà economiche. Ad ogni nucleo familiare verrà assegnato un importo settimanale in base al numero dei componenti del nucleo medesimo e i buoni potranno essere utilizzati solo negli esercizi commerciali del Comune di Miagliano”.

Infine, sulla questione spostamenti, il sindaco promuove i cittadini: “Ci sono alcuni casi isolati ma nel complesso la popolazione ha risposto in maniera adeguata. La situazione è sotto controllo. Sono lieto che il Governo sia giunto alla decisione di chiudere parchi e cimiteri. Noi, con qualche settimana d’anticipo, avevamo già optato per questa soluzione operando nel bene della comunità”.