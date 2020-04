Forza Italia Biella, dono pasquale per gli operatori sanitari dell’Ospedale

Atti di solidarietà anche dalla politica biellese. Ieri, sabato 11 aprile, una delegazione di Forza Italia- formata dai consiglieri comunali Alberto Perini e Edoardo Maiolatesi e dal coordinatore provinciale Alberto Fenoglio, insieme a Federico Lombardo - si è recata all’Ospedale degli Infermi di Biella per consegnare un simbolico dono agli operatori sanitari. “Tutti loro – afferma Fenoglio – sono in prima linea in questi giorni di festività pasquali nella lotta contro il Covid-19. A loro va il nostro sentito ringraziamento”.