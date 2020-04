distantimauniti, il Consiglio Direttivo dell'A.N.A. Biella in videoconferenza

Anche gli Alpini sono #distantimauniti.

Il Consiglio Direttivo Sezionale dell'A.N.A. Biella di mercoledì 8 aprile, per la scadenza mensile, si è svolto infatti in videoconferenza. "Da alcune settimane una delle etichette più usate negli scambi comunicativi moderni è #distantimauniti. - dichiara A.N.A. Biella - Descrive la nostra forzata clausura attuale e nel contempo gli accorgimenti resi possibili dalla tecnologia per non interrompere il dialogo, e noi Alpini si adeguiamo".

Durante la riunione il Consiglio ha discusso dell'emergenza coronavirus, ha esaminato le relazioni sulle attività in corso e su quelle programmate presentate dalle commissioni interne, ed ha riceviuto il messaggio del cappellano e consigliere sezionale di diritto Don Remo Baudrocco, che non ha pottuo essere presente: "Forse mai come quest’anno gli auguri di buona Pasqua giungono efficaci e salutari, tra la desolazione dei fatti sanitari e sociali e la speranza di una nuova primavera: ... tanta inutile presunzione dell’essere umano, che troppo ha sprecato dei beni ricevuti ... riscoprire la gioia di un ritornato cielo sereno, dopo la tempesta di questa pandemia e di troppe e tante altre del passato".

Intanto continua la raccolta fondi dell'A.N.A. Biella che ha raggiunto 39.940 euro a favore degli Amici dell'Ospedale di Biella,e 2.327 euro a benificio di altri presidi sanitari.