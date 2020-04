Coronavirus, oltre 2500 mascherine per Sagliano. E il sindaco loda la coesione del paese

Nei giorni scorsi, sono state distribuite le oltre 2500 mascherine protettive a tutta la popolazione di Sagliano Micca. “Sono state consegnate –spiega il sindaco Andrea Antoniotti – prima alle fasce di età più esposte ai rischi di contagio. Inoltre, abbiamo cominciato a erogare i primi buoni spesa per che ne aveva assoluta necessità. Nei prossimi giorni si continuerà a valutare le altre richieste che ci sono pervenute in Comune”.

Il valore di ogni buono è pari a 25 euro a settimana per persona con un minimo di 50 euro a settimana per nucleo familiare. Come avviene in diverse realtà, si potrà spendere il buono presso i negozi convenzionati con il comune di Sagliano Micca, presenti o in prossimità del paese. Anche in quest’occasione, la comunità di Sagliano si è fatta trovare pronta come sottolinea lo stesso Antoniotti: “Si è espressa una rete solidale di collaborazione tra le diverse anime del paese in questa fase. Un lavoro silenzioso ma fondamentale per le situazioni di disagio. Come amministrazione siamo pronti a dare un aiuto concreto ai cittadini che si trovano in difficoltà”.