A tutti coloro che, in violazione dei divieti di spostamento previsti per l'emergenza coronavirus, volessero fare una gita a Bielmonte in questo week pasquale andrà male.

La località turistica biellese è infatti presidiata al suo ingresso e nella zona delle piste da sci dal sindaco di Piatto, Enzo Giacomini, e dai Carabinieri della Stazione di Bioglio con il Comandante Remy Di Ronco ed un suo collega.