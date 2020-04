Ex funicolare si blocca e il passeggero sbatte la testa, 118 e Vigili del Fuoco in azione

L'ex funicolare si blocca di colpo e la persona all'interno sbatte la testa all'indietro. È accaduto ieri, 11 aprile, a una donna che stava usufruendo dell'ascensore quando, a causa di un guasto, la cabina si è bloccata. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118. Le sue condizioni non sono note, ma non dovrebbero essere gravi. Poco dopo è intervenuto anche il tecnico, che ha ripristinato l'impianto.