Sport e coronavirus, mantenersi in forma da casa con i ragazzi dell'Atletic Club VIDEO

È passato ormai quasi un mese dallo stop forzato di palestre e centri sportivi. Lo sport nel Biellese, come nel resto d'Italia, si è fermato il 9 marzo.

Cosa fare dunque per mantenersi in forma durante questa quarantena per non perdere i sudati risultati acquisiti in mesi di lavoro?

Diversi centri fitness si sono adoperati, mettendo online corsi digitali e proposte di allenamento domestico per i proprio iscritti. Tuttavia un'iniziativa in particolare ha attirato la nostra attenzione per frequenza e completezza del servizio proposto.

Si tratta di quella organizzata dall'Atletic Club ASD, palestra presente sul nostro territorio ormai dal 1983 con i suoi tre soci Paola, Simone e Daniele. Già a partire dal 10 marzo, infatti, i ragazzi dell'Atletic si sono impegnati ad organizzare delle vere e proprie lezioni in diretta Facebook, spaziando dalla tonificazione, all'allenamento funzionale e allo yoga, permettendo a chiunque di parteciparvi.

Ma come è venuta l'idea?



"L'idea nasce da un'importante azienda chiamata Cross Cardio" racconta Paola Rossi, presidente di Atletic. "Questa società si occupa di corsi di Fitness e il suo prodotto principale, Cross Cardio appunto, è una delle lezioni più in voga del momento in Italia. Si tratta di una lezione di allenamento funzionale che con una precisa metodica di lavoro permette in totale sicurezza di svolgere allenamenti ad alta intensità. Questo provoca un forte miglioramento cardio respiratorio e metabolico: basti pensare che, cardio frequenzimetro alla mano, un uomo può oltrepassare le 1000kcal bruciate con un'ora di lezione.



L'efficacia e l'accessibilità di questo metodo (è veramente semplice ed adatto a tutte le età) è la chiave del suo successo, infatti dal 2015, anno in cui è stato inserito nel nostro centro (nonché anno di lancio di Cross Cardio), questo corso è un appuntamento fisso per tutti i nostri associati".

Cosa c'entra il Cross Cardio con la vostra iniziativa?

"L'Atletic ha un forte legame con Cross Cardio in quanto i miei 2 soci, Simone e Daniele sono formatori nazionali ed internazionali di questa disciplina. In un certo senso sì può dire che giochiamo in casa. Ad inizio marzo, infatti, quando ancora le attività sportive in Piemonte erano aperte, purtroppo da diverse settimane non lo erano in Lombardia; Cross Cardio aveva pertanto lanciato una piattaforma di lezioni gratuite online in diretta per permettere ai suoi appassionati Lombardi di continuare ad allenarsi. Simone e Daniele erano quindi già attivi con le lezioni live per quella regione.

Nel momento in cui tutta Italia è diventata zona rossa, è stato naturale per noi estendere questa iniziativa non solo agli appassionati Cross Cardio, ma a tutti i nostri associati. Ecco quindi che ora ci troviamo una decina di classi settimanali in diretta Facebook con migliaia di visualizzazioni a lezione".

Migliaia? Le lezioni quindi non sono solo per i vostri associati?

"No. Fin da subito, data la gravità della situazione, ci è parso chiaro che non sarebbe stato corretto erogare un servizio esclusivo. Prima che imprenditori il nostro ruolo è quello di professionisti della salute e, come la stessa OMS ha più volte ribadito, mantenersi attivi è uno dei modi migliori per mantenere alte le difese immunitarie. Per questo motivo tutto quello che proponiamo online è gratuito e aperto a tutti".

Uno spirito davvero lodevole che ha dato spunto anche per un'altra iniziativa, è corretto?



"Sì, il successo delle lezioni live ci ha dato l'idea per lanciare anche un altro servizio, dedicato a tutti gli amanti della sala pesi o a tutti coloro che non sono avvezzi alle lezioni collettive. Accedendo al nostro portale da ormai più di una settimana è infatti possibile richiedere una vera e propria tabella di allenamento personalizzata in base al sesso, all'obiettivo individuale (dimagrimento o tonificazione) e al proprio livello di allenamento (principiante o avanzato).

Si tratta di un programma realizzato dai nostri personal trainer laureati in Scienze Motorie per il quale è stato creato anche un database di video tutorial per la corretta esecuzione degli esercizi".



Interessante. All'atto pratico per cui come deve fare una persona per richiedere la scheda di allenamento?



"E' semplicissimo. Ci si collega al sito: https://covid-training.atleticclubasd.it/, si fa richiesta e in meno di 24 ore si riceve la scheda via mail con tutte le istruzioni su come allenarsi al meglio. Inoltre è sempre possibile scriverci per consigli e domande".



Un'iniziativa senza dubbio molto utile che immaginiamo stia riscuotendo parecchi consensi, giusto?



"Sì. In questo senso dobbiamo davvero ringraziare i nostri associati che ci hanno aiutato a diffondere l'iniziativa, ma dopo appena 7 giorni abbiamo oltrepassato le 200 schede realizzate e ne siamo decisamente orgogliosi. A tal proposito ci teniamo a ringraziare anche voi di newsBiella per questa intervista che di certo aiuterà sempre più biellesi a tenersi in forma comodamente da casa".



Piacere nostro di poter comunicare la bontà degli imprenditori del nostro territorio, specie quelli appartenenti ad un settore in forte crisi come quello sportivo, in modo particolare per quanto riguardo le Associazioni Sportive come la vostra, che al momento sono rimaste escluse dal decreto Cura Italia.



In sintesi per cui, quali sono i vostri consigli per affrontare al meglio questa quarantena?



"Purtroppo è un periodo delicato per tutti ed è facile lasciarsi andare a malumori e cattive abitudini. L'esercizio fisico resta comunque una corretta valvola di sfogo che, anche grazie al rilascio di endorfine, ci aiuterà a sopportarlo al meglio. Il consiglio per tutti e di tenersi attivi, per cui fate richiesta per la vostra scheda personalizzata e seguite la nostra pagina Facebook e quella ufficiale Cross Cardio Culture, per proposte di allenamento sempre diverse ed efficaci. Non solo andrà tutto bene, ma riusciremo ad uscirne più in forma di quando ci siamo entrati".