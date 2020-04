Da Shangai a Netro 1800 euro per l'ospedale e per il piccolo comune biellese

È stata tanta la sorpresa del sindaco di Netro, Tiziana Pasquale, quando si è vista accreditare, sul conto del comune, la somma di 1800 euro nientemeno che da Shanghai.

Una comunità cinese, guidata dalla signora Shiyin Cai, amica e collega della consigliera comunale Lalla Gorni, si è fatta promotrice di una raccolta fondi a favore dell'ospedale di Ponderano e del piccolo comune biellese. In un messaggio spiegava: “Noi amiamo l’Italia e la sua gente meravigliosa e piena di calore, vi pensiamo e preghiamo per voi”.

"Davvero non mi aspettavo questo aiuto", dice il primo cittadino di Netro, che con gratitudine ha provveduto a ringraziare anche a nome della sua popolazione, per il generoso gesto. La donazione ricevuta contribuirà agli aiuti alimentari per le famiglie netresi in difficoltà durante l'emergenza coronavirus.

"Sto ricevendo anche alcuni bonifici dai cittadini - spiega Pasquale - denaro che servirà per sostenere i bisogni della popolazione più debole in questo difficile momento". Dal sito del Comune di Netro è possibile scaricare i moduli per la richiesta del sostegno alimentare.