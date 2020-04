Candelo, la minoranza di Veronese: "I cittadini prima di tutto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Per il nostro Gruppo Consigliare vengono i cittadini prima di tutto. I cittadini siamo noi stessi, i nostri familiari, i nostri amici. Riteniamo che l’uso delle mascherine sia necessario per salvare la vita qui e ora, per questo è opportuno che anche nel nostro comune questo mezzo di prevenzione sia a disposizione di tutti ed in quantità sufficiente ad affrontare tutto il periodo di crisi sanitaria, che non è solo adesso.



La Regione Piemonte afferma che “obbligherebbe all’uso delle mascherine se tutti i cittadini le avessero a disposizione”, ciò significa che è essenziale averle!

In questo momento storico, la politica non c’entra proprio niente, non ci sono battaglie politiche da combattere, ma ci sono azioni tempestive da intraprendere. Questo è il lavoro che facciamo e continueremo a fare, mantenendo la parola data a chi ci ha votati: continueremo a chiedere tutela ed a sollecitare le Istituzioni, continueremo a proporre soluzioni.

Con questo spirito noi, Gruppo di minoranza, ci siamo rivolti anche al Presidente della Regione offrendo un’idea, quella dei tamponi a tappeto a Candelo. Lo abbiamo fatto di fronte all’immobilismo dell’Amministrazione, che mentre i contagi aumentavano, non adottava nessuna misura di contenimento (no mascherine, no pulizia strade, ecc…).

In questo frangente sarebbe servita una sinergia attiva, alla quale non ci siamo mai sottratti (lo può dire l’assessore ai Servizi Sociali), ma anche risultati rapidi e non mere, vane parole.



Chi vuol discutere può farlo dopo l’emergenza e magari, se resterà qualche mascherina inutilizzata, potrà indossarla per carnevale.

Noi crediamo che limitare i nuovi contagi significhi anche permettere alle persone (guarite o non contagiate) il ritorno al lavoro… poiché l’economica deve ripartire, oppure resteremo tutti in ginocchio.

I tamponi sono uno strumento che il nostro Stato ha già riconosciuto come valido ed efficace nella lotta al Covid-19, ma, mentre in questi giorni discutevamo sull’argomento “tamponi a tappeto sì/no”, la ricerca è andata avanti e paiono imminenti nuovi strumenti, kit diagnostici più adatti del tampone ad indagini a tappeto, per i costi più contenuti e non necessitando nemmeno di laboratori e trasporto del materiale per la lettura.

Restiamo informati, vi terremo informati".