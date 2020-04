A Salussola le uova di Pasqua arrivano da Alba

Con la consegna effettuata dalla squadra di Salussola della A.I.B. Protezione Civile, guidata da Daniele Peretti, la Ferrero di Alba ha donato 10 uova di Pasqua al parroco di Salussola, Don Lodovico De Bernardi, il quale le regalerà ai bambini bisognosi del paese.

Anche a Salussola, il Comune, in osservanza alle disposizioni governative, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso per la presentazione delle domande di buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità a causa dell'emergenza coronavirus. La domanda dove essere presentata utilizzando l'apposito modello, e inviata preferibilmente mezzo e-mail ( elettor.salussola@ptb.provincia.biella.it ), oppure mezzo posta elettronica certificata ( salussola@pec.ptbiellese.it ), insieme ad una scansione del documento di identità del richiedente.

In via eccezionale, la domanda può essere presentata previo appuntamento telefonico con l'ufficio protocollo comunale, oppure ritirata a domicilio a cura degli incaricati del Comune o da volontari muniti di tesserino di riconoscimento, i quali provvederanno anche alla consegna dei buoni buona spesa ai cittadini aventi diritto.

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente nei negozi di Salussola indicati nell'elenco pubblicato sul sito comunale, che sarà costantemente aggiornato. Nel caso in cui i beni non siano disponibili negli esercizi del paese, gli incaricati alla consegna saranno autorizzati all'acquisto in altri Comuni senza restrizioni di spostamento.