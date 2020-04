Dal Nord ovest - Caduta di calcinacci dall'ex mobilificio Setti

Caduta di calcinacci, nella mattina di oggi 11 aprile, dall'ex mobilificio Setti di corso Gastaldi a Vercelli. Intorno alle 10, su segnalazione della Polizia Locale, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta in corso Gastaldi al civico 51 per la caduta di calcinacci dai piani dello stesso stabile.

Per mettere in sicurezza la zona, è stato necessario, con l'intervento di Carabinieri e Polizia locale, modificare la viabilità rendendola possibile in un solo senso di marcia da corso Fiume a corso Gastaldi. Alle 11 le operazioni di rimozione dei calcinacci e delle parti pericolanti erano ancora in corso.