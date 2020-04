Un allocco e un capriolo investiti, soccorsi dal Coordinamento Territoriale di Protezione Civile

Doppio intervento del nucleo di recupero animali selvatici del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile nella giornata di ieri, 10 aprile. In mattinata un membro dell'amministrazione della Clinica Vialarda ha segnalato la presenza di un allocco ferito dopo essere stato investito.

Gli operatori del coordinamento lo hanno quindi recuperato e tenuto in osservazione per tutto il giorno, per poi trasportarlo al Canc di Grugliasco, l'ospedale veterinario in provincia di Torino dedicato agli animali selvatici.