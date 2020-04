Portula, colposo l'incendio boschivo in frazione Castagnea

Aggiornamento dell'11 aprile:

È stato identificato e probabilmente verrà denunciato per incendio colposo il responsabile dell'incendio divampato ieri, 10 aprile, in frazione Castagnea a Portula. L'uomo, infatti, avrebbe bruciato sfalci e sterpaglie nonostante il divieto in vigore dall'8 aprile su tutto il territorio piemontese.

Il fatto

Sono durate poco più di un'ora le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato nel primo pomeriggio di oggi, 10 aprile, in frazione Castagnea a Portula. Ad intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone Valdilana, insieme ai colleghi della sede centrale di Biella, giunti con l'autobotte. Con loro anche i volontari dell'Antincendi boschivi. Gli stessi si sono poco dopo occupati di un altro piccolo rogo a Crevacuore. In entrambi i casi, le fiamme sono state contenute.