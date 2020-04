Il comune diffida la proprietà degli ex Rivetti, Moscarola: "Ci occuperemo anche dell'aspetto sociale"

È ufficiale: l'amministrazione comunale invierà una diffida alla proprietà degli ex lanifici Rivetti di via Carso a Biella. Dopo la morte di un senzatetto avvenuta nella notte all'interno della struttura, il sindaco Claudio Corradino e il vicesindaco Giacomo Moscarola hanno effettuato un sopralluogo insieme al curatore fallimentare Andrea Basso, al vicecomandante della Polizia Locale Marcello Portogallo e ad altri agenti della Polizia Locale.

"Abbiamo riscontrato importanti aperture - spiega il vice del primo cittadino - che permettono un facile accesso agli stabilimenti. In base al regolamento di polizia urbana entrato in vigore nei giorni scorsi, invieremo al curatore la dovuta prescrizione per spiegare come intervenire. Già nella giornata di oggi, gli operai hanno effettuato un primo intervento e nei prossimi giorni l'ufficio tecnico del comune si occuperà del resto. Oltre a cercare di chiudere gli accessi, ci adopereremo con i servizi sociali al fine di trovare una soluzione per togliere da quest'area pericolosa chi si rifugia all'interno".