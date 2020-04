Biella: Accusa un malore e muore poco dopo negli stabilimenti degli ex lanifici Rivetti

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo che poco dopo la mezzanotte di oggi, 11 aprile, ha accusato un malore mentre si trovava negli stabilimenti degli ex lanifici Rivetti di via Carso a Biella. Giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, per i quali è intervenuto anche il nucleo Saf, per aprire il cancello. Con loro anche quattro pattuglie della Polizia e un'auto dei Carabinieri. Quando l'equipe medica è riuscita a entrare, non ha potuto fare altro che riscontrarne il decesso.

"E' una situazione che dobbiamo tenere sotto controllo" commenta il vicesindaco Giacomo Moscarola. "Grazie all'introduzione del nuovo regolamento di Polizia Urbana, entrato in vigore nei giorni scorsi, questa mattina faremo un sopralluogo insieme alla Polizia Locale per verificare che sia rispettato l'articolo 9, il quale impone alla proprietà di sigillare gli accessi per evitare le continue intrusioni. Inoltre, pochi giorni fa, notando del fumo provenire dall'interno della struttura ho allertato il 112. Poco dopo è intervenuta la Polizia. Come amministrazione abbiamo avvisato chi di dovere, ora è compito del privato risolvere la situazione al più presto. Io e il sindaco, infine, contatteremo anche la Prefettura per trovare insieme una soluzione in tempi rapidi".