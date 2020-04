Mascherine per tutta la Valle Elvo, 28mila euro investiti da sindaci e Unione Montana

Un ordine pari a 25mila mascherine per un impegno economico di 28mila euro. Questo è quanto i 15 sindaci della Valle Elvo, attraverso l'Unione Montana, hanno deciso nei giorni scorsi per tutti gli abitanti del proprio territorio. Dell'operazione di sono occuparti il presidente Roberto Favario (anche sindaco di Muzzano) e l'assessore Monica Mosca (collega di Favario per Occhieppo Inferiore).

Il 50% della spesa è stato sostenuto dall'Unione Montana, mentre le restante parte è stata suddivisa per ogni comune, proporzionalmente al numero di abitanti. Unica eccezione Mongrando che aveva già ricevuto le mascherine grazie alla donazione della filatura Guabello.

Mercoledì mattina i volontari della protezione civile di Muzzano e di Occhieppo Inferiore hanno consegnato le mascherine nei rispettivi municipi e nei giorni successivi ogni comune ha organizzato la consegna ai propri abitanti, unitamente al messaggio che ogni sindaco ha voluto inviare ai propri cittadini e alle istruzioni per il loro corretto utilizzo.

Circa 2.000 mascherine sono state donate dall'Unione Montana alle Case di Riposo del territorio. "Per quest'ultime - spiega Favario - è un piccolo gesto rispetto alle difficoltà sanitarie e psicologiche che stanno attraversando gli operatori e gli ospiti delle case di riposo, ma si è ritenuto importante far percepire la vicinanza del nostro ente anche a loro e non escludiamo di poter fargliene pervenire altre nelle prossime settimane. Un messaggio di speranza per l'imminente festività Pasquale".