Coronavirus, Pettinengo: distribuite 1500 mascherine e i primi 11 Buoni Spesa

Giovedì sera è stata completata la distribuzione a tutti i cittadini delle mascherine a cura delle associazioni A.i.b., Proloco Vaglio Pettinengo, gruppo alpini, circolo di Selve Marcone, Caritas s.Vincenzo e vari anonimi volontari "che ringrazio" così come gli 11 Buoni Spesa alle altrettante persone.

"Ho personalmente recapitato ai due medici di famiglia del territorio, dott.ssa Cantele e dott. Aimone, 10 mascherine a testa forniteci dalla protezione civile -dice il sindaco Gianfranco Bosso-. Appena riceveremo le 1000 mascherine donateci dal sig. Sartore di Eurometallica che ringrazio nuovamente, le consegneremo casa per casa. Per ora tutti i 1500 abitanti sono dotati di una protezione".

Buoni spesa. Le parole del primo cittadino: "Da oggi le prime 11 famiglie di Pettinengo potranno utilizzare le nuove tessere magnetiche per l’acquisto gratuito di generi alimentari presso il mini market di Ruggero Catozzi che ha aderito all’iniziativa. Ringrazio Ascom Biella nella persona del dott. Novaretti per la tempestività con cui ci ha forniti del materiale tecnico (pos e tessere magnetiche) e la Caritas s.Vincenzo che sta portando alle famiglie interessate le tessere magnetiche. Martedì o mercoledì prossimi esamineremo, ancora con Caritas s.Vincenzo e Cissabo, altri nuclei famigliari, arrivati successivamente alla prima verifica o che eventualmente arriveranno nei prossimi giorni, per valutare ulteriori destinatari del bonus alimentare e riconsiderare le richieste precedenti rimaste in sospeso per alcuni dubbi. Come amministrazione volevamo fortemente che queste 11 famiglie avessero il Bonus Spesa per Pasqua e nella serata di giovedì 9 aprile le abbiamo recapitate".