Coronavirus, a Castelletto Cervo partita la distribuzione delle mascherine

Nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, il Comune di Castelletto Cervo ha iniziato la distribuzione gratuita casa per casa delle mascherine, con precedenza alle fasce di età piu esposte. "La consegna continuerà nei prossimi giorni, - scrive l'Amministrazione sulla sua pagina Facebook - e sarà integrata, non appena disponibili, con altre mascherine protettive naso/bocca. Ricordiamo che non si tratta di Dispositivi di Protezione Individuale, e dunque non devono costituire un incentivo ad uscire di casa. È comunque sempre necessario rispettare la norma di distanziamento sociale rimanendo ad almeno un metro dalle altre persone. Si ringrazia la Fondazione Fila che ha garantito la fornitura".

Inoltre, da mercoledì 8 aprile i residenti Castelletto Cervo, che non percepiscono contributi pubblici e si trovano in stato necessità di generi alimentari e beni di prima necessità per effetto dell'emergenza sanitaria, possono chiedere il buono spesa di solidarietà del valore di 25 euro. Al momento, i buoni spesa possono essere utilizzati presso il Panificio Dama Cesarino di Mottalciata (in Via degli Alciati 37; tel. Telefono: 0161857119) e Non Solo Pane di Buronzo (in Via XX Settembre 2; tel. 01611892936). "L'elenco degli esercizi convenzionati sarà aggiornato man mano che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse. - precisa l'Amministrazione - Sul nostro sito internet è possibile consultare e scaricare l'avviso per erogazione buoni spesa ed il modulo di presentazione della domanda".

Il Comune di Castelletto Cervo garantisce i servizi essenziali. Gli utenti possono essere ricevuti negli uffici solo per motivi urgenti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, oppure su appuntamento: é preferibile contattare gli uffici telefonicamente o via mail, sia per informazioni sia per fissare gli appuntamenti.