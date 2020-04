Azzolina incontra in videoconferenza il Ministro dell’Istruzione degli Emirati Arabi Uniti

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha avuto mercoledì 8 aprile un colloquio telefonico con il Ministro dell’Istruzione degli Emirati Arabi Uniti, Hussain Ibrahim Al Hammadi. I due Ministri si sono confrontati sulle misure adottate dai rispettivi Paesi per fronteggiare l’emergenza legata al virus Covid19, con un focus sulla didattica a distanza.

La Ministra Azzolina ha colto l’occasione per ringraziare il suo omologo per la solidarietà espressa dagli Emirati Arabi Uniti e per l’invio di 10 tonnellate di attrezzature mediche da destinare al personale sanitario impegnato nella lotta alla pandemia. I due Ministri hanno infine concordato di continuare a confrontarsi sull’emergenza Covid 19 e manifestato l’interesse a rafforzare la collaborazione bilaterale nel settore dell’istruzione.