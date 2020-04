Sellalab cerca giovani talenti per la seconda edizione di OpenPmi

Sellalab sta cercando giovani talenti da inserire in un programma di 4 mesi dove impareranno, lavorando su casi reali, a sviluppare progetti innovativi per le imprese partner di questa edizione che operano nei settori della cosmesi, dell’industria idraulica e dell’automazione di impianti produttivi. L’obiettivo del progetto OpenPmi, giunto alla sua seconda edizione, è quello di rendere i processi di open innovation accessibili alle piccole e medie imprese e, al contempo, offrire ai giovani talenti laureati una possibilità concreta per entrare a far parte del mondo del lavoro all’interno di un percorso sia formativo che lavorativo, fortemente incentrato sul tema dell’innovazione d’impresa.

I talenti selezionati lavoreranno in team multidisciplinari, affiancati dagli esperti di Sellalab e dai partners del progetto, per trovare le migliori soluzioni e rispondere alle richieste delle aziende partecipanti, apprendendo allo stesso tempo nuove competenze in ambito d'innovazione aziendale e di problem solving. La candidatura e l’intero programma sono totalmente gratuiti per i talenti, ed è prevista una borsa di studio per coloro che porteranno a termine il progetto. Il nuovo programma partirà il prossimo 4 maggio 2020 e si svolgerà in modalità smart-collaboration finché la situazione di emergenza attuale non sarà risolta e, successivamente, sarà ospitato negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. È possibile scoprire tutti i dettagli, visionare il bando e inviare la propria candidatura entro mercoledì 15 aprile direttamente sul sito www.openpmi.it.

OpenPmi è un progetto nato da Sellalab, dpixel e Fullbrand in collaborazione con Fondazione CRT e OGR Torino, e coinvolge giovani laureati, un team di mentor e pmi italiane che vogliono cercare e sviluppare soluzioni innovative per i loro business.