Portula, principio d'incendio in una canna fumaria di frazione Galfione

Incendio di una canna fumaria ieri sera, 9 aprile, in un'abitazione di frazione Galfione a Portula. Il rogo è stato spento sul nascere con un estintore direttamente dal proprietario della casa. I Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone sono poi intervenuti per mettere in sicurezza la struttura e verificare che le fiamme fossero totalmente estinte. Il rogo non si è esteso ulteriormente.