Per Silvio Biasetti messa in suffragio al termine dell'emergenza

Come previsto dall'attuale decreto, non sarà possibile celebrare regolarmente il funerale di Silvio Biasetti, il decano alpino biellese scomparso nella notte all'età di 106 anni. Al termina dell'emergenza coronavirus, però, Franco Giardina lo ricorderà con una messa in suffragio. La sua salma verrà tumulata al cimitero di Biella.