Miagliano, capriolo caduto nel canale di via Poma. Recuperato e liberato

È stato recuperato intorno alle 21 di ieri sera, 9 aprile, il capriolo finito nel canale artificiale di via Poma, a Miagliano. A raggiungerlo per tirarlo fuori dalla roggia i Vigili del Fuoco. Una volta recuperato e appurato che non fosse gravemente ferito, gli operatori del nucleo di recupero animali selvatici del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile hanno liberato l'animale nei boschi del paese.