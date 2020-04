Coronavirus, Viverone e le detrazioni sulla mensa scolastica

Le spese sostenute per la mensa scolastica sono ricomprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione”, che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir).

Dalla data odierna le attestazioni sono scaricabili dal Portale dei Genitori, con le credenziali già in uso per le ricariche online del conto mensa, attraverso il percorso Pagamenti - Dichiarazione 730. Gli Uffici Comunali restano a disposizioni per eventuale supporto nella stampa o chiarimento in orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Questo il comunicato del comune di Viverone.