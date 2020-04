Alpini biellesi in lutto, è "andato avanti" il decano Silvio Biasetti

Alpini e comunità biellese per la scomparsa del decano Silvio Biasetti. Artigliere alpino simbolo delle Penne Nere biellesi, Biasetti è stato fino all'ultimo in prima linea a tutti gli eventi, dalle manifestazioni e commemorazioni cittadine alle adunate nazionali. "Per le tue montagne lascialo andare" è il pensiero a lui dedicato dagli Alpini della sezione di Biella in un post sulla loro pagina Facebook. A maggio avrebbe compiuto 106 anni.