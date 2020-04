"Servono più a voi", i volontari AIB donano alla CRI tute protettive

"Il corpo regionale AIB le ha inviate all'Ispettorato Provinciale per noi volontari dell'Antincendi Boschivi che in questo periodo di emergenza supportiamo con diversi servizi la Protezione Civile, ma onestamente noi non veniamo in contatto diretto con i pazienti contagiati e pensiamo che potrebbero essere più utili a chi è a rischio - ci racconta Rodolfo Gilardi, Ispettore AIB della provincia di Biella - e quindi, in accordo col mio vice Ispettore Carlo Borri e coi Comandanti d'area, abbiamo deciso di destinarne una parte alla Croce Rossa, consegnate oggi 10 aprile, e una parte al Soccorso Alpino che verranno consegnate nei prossimi giorni".