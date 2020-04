"Un enorme grazie anche ai barellieri in ospedale", un lettore scrive

"In questa emergenza coronavirus, medici, infermieri, anestesisti, rianimatori e altro personale sanitario, sono stati messi a dura prova e questo nessuno può negarlo. Chi ha pagato con la vita, chi si è ammalato e a loro vanno i ringraziamenti non una ma mille volte. A questo punto pero' vorrei spezzare anche una lancia a favore di quella categoria chiamata "lavoratori di serie B" di cui non si parla mai, e nessuno forse ne conosce l'esistenza, ma tutti, chi piu' e chi meno ne sono venuti a contatto. Mi sto riferendo a quelle persone vestite di bianco e azzurro che trasportano i pazienti all'interno dell'ospedale.

Posso soltanto dire che sono lavoratori che si fanno "un mazzo tanto" ma a loro non viene mai riconosciuto nulla, e spesso anche il compenso economico non è adeguato. Sono i lavoratori fantasma, eppure all'interno dell'ospedale posso assicurarvi che sostengono dei ritmi infernali con tanti doveri e pochi diritti. Hanno affrontato anche loro l'emergenza covid ma nessuno ne parla. Non sono degli eroi ma nel loro piccolo danno un grande contributo. Dietro a quelle divise ci sono persone che non chiedono nulla ma danno molto a livello personale per quanto riguarda i pazienti.

Meriterebbero un po' piu' di considerazione. Dal di fuori le cose si vedono sempre meglio e basta osservare come lavorano queste persone per capire molte cose. Non hanno nulla da invidiare a molte altre persone del nosocomio. Non saranno professionisti ma fidatevi, sono molto piu' di quello che sembra. Detto questo un grandissimo grazie a questi ragazzi con cui molte, moltissime persone sono venute a contatto. Grazie anche a voi ragazzi".