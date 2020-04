Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale acquista e distribuisce “mascherine”

L’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, si sta facendo carico dell’acquisto e la distribuzione di mascherine generiche per tuti i cittadini dei Comuni del Biellese Orientale e mascherine tecniche FFP2 per medici di base, Vigili del Fuoco volontari, Polizia Locale e Carabinieri operanti sul territorio.

Durante questo periodo di emergenza, l’Unione Montana dei comuni del Biellese Orientale ha attivato il servizio di Protezione Civile a supporto delle attività dei Comuni legati all’emergenza Covid-19, tra cui il reperimento dei DPI necessari a contrastare i contagi. L’Unione si è impegnata direttamente a supporto dei Comuni per reperire un numero necessario di DPI mascherine per soddisfare l’esigenza di tutta la popolazione viste le innumerevoli difficoltà che si hanno a reperirle ed a volte anche del tutto introvabili. Grazie alla sinergia di collaborazione con il Comune di Valdilana, che autonomamente aveva provveduto all’acquisto delle mascherine per i propri cittadini, è stato possibile replicare il progetto.

Le mascherine consegnate sul territorio sono 50.000, non solo per i cittadini di tutta l’intera Unione, ma si è provveduto fornire mascherine tecniche FFP2 per i dipendenti Comunali, Polizia Locale, Vigili del Fuoco volontari e Carabinieri impegnati a garantire i servizi fondamentali durante questo periodo.Con particolare riguardo, sono state consegnate un numero sostanziale di mascherine tecniche ai medici di famiglia al momento largamente sprovvisti. In questi giorni tutti i cittadini risiedenti nei Comuni del Biellese Orientale hanno ricevuto o riceveranno a breve nella loro buca delle lettere una mascherina per ogni singolo individuo, insieme alle dovute indicazioni per il corretto utilizzo.