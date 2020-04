Portula, distribuite 1200 mascherine a tutti. Sindaco: “Buoni spesa? Si può fare richiesta. Ecco come funzionano”

Anche a Portula sono state consegnate le mascherine. “Erano circa 1200 – precisa il sindaco Fabrizio Calcia Ros – Due per ogni nucleo familiare del paese. Nella busta, era presente anche un foglio illustrativo di tutti i servizi che il Comune offre nei giorni dell’emergenza legata al coronavirus”.

Novità anche sui buoni spesa. “Da qualche giorno si possono richiedere – comunica il primo cittadino - Possono fare richiesta prioritariamente le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto della situazione generata dal Covid-19 e che non percepiscono altri contributi pubblici. Per ogni informazione sui moduli e le pratiche consiglio di chiamare in Comune o di vedere sul nostro sito”.

Dopo le opportune verifiche, i buoni saranno consegnati a domicilio da parte dei volontari della Protezione civile o dal personale comunale. “Il valore dei buoni è di 20 euro fino ad un massimo di 4 persone – spiega il sindaco - Se un cittadino vive da solo ne avrà uno del valore di 40 euro. La distribuzione dei buoni spesa per ciascun nucleo terrà conto in automatico del valore di una spesa pari a 2 settimane dal momento della erogazione. Inoltre, saranno utilizzabili negli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’elenco sarà aggiornato man mano che gli esercenti faranno pervenire la propria manifestazione di interesse. Ad oggi hanno aderito, oltre alle attività presenti a Portula, anche alcuni negozi di Coggiola e Valdilana”.

Per ulteriori informazioni clicca qui sul sito del Comune di Portula.