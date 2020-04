Per l’Ospedale 9mila euro di materiale sanitario dall’Associazione Arma Aeronautica Biella

Proseguono senza sosta le iniziative per far fronte all’emergenza legata al coronavirus. Nella giornata odierna, l'Associazione Arma Aeronautica Biella ha donato materiale sanitario per 9000 euro al nostro Ospedale. In particolare prodotti di uso quotidiano per l’Asl Biella come mascherine chirurgiche, caschetti protettivi, guanti in lattice, gel idroalcolico e spray sanificante.

“Un ringraziamento particolare – spiega il presidente Franco Gianusso - va all’avvocato Carlo Olmo per l’indispensabile aiuto nel reperire tutto il materiale e alla Protezione civile che si è presa cura del trasporto. A nome di tutti i nostri associati, un grazie di cuore a tutto il personale medico e sanitario”.