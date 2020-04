Mezzana Mortigliengo, l'appello di Pasqua del sindaco Alfio Serafia

Mezzana Mortigliengo, quasi 600 abitanti, e nessun contagiato da Covid-19, neanche nella casa di riposo del paese.

Il sindaco, Alfio Serafia, vuole che la situazione continui così, e, per questo motivo, lancia un appello alle circa 200 persone di Milano, Torino e Varese che, in paese, hanno un seconda casa, parenti, amici: "A tutte queste persone auguro una buona Pasqua nelle loro case. Non voglio che entrino nel nostro territorio perchè, in caso di persone contagiate, dovremmo fargli fare qui la quarantena. Ho già preso accordi con i Carabinieri che terranno sotto controllo le tre entrate al paese e che faranno multe saltatissime ai trasgressori".

Anche a Mezzana, il Comune ha adottato le misure per contenere l'emergenza, come spiega il sindaco Serafia: "La scorsa settimana abbiamo distribuito 500 mascherine e, nel foglio allegato alle mascherine, abbiamo indicato il mio numero di telefono per le richieste di spesa e farmaci a domicilio. Non ho ancora avuto richieste perchè, in ogni frazione del paese, le persone si aiutano tra loro, e, per questo, mi congratulo con i miei concittadini. Inoltre, abbiamo pubblicato il bando per i buoni pasto, e abbiamo le dichiarazione di intenti di alcuni negozi della zona che si sono resi disponibili anche alla consegna a domicilio".