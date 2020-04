Il “Silenzio di Vallanzengo” augura la buonanotte ai cittadini VIDEO

Tutte le sere, dopo lo scoccare delle 21 delle campane di Vallanzengo, da circa un mese, dalla abitazione di Kristian Marcon parte un preludio musicale con le note del brano strumentale “Il silenzio”. Suoni di tromba che dall’amplificatore artigianale, da lui simpaticamente chiamato “bidon -cassa”, sito nel proprio giardino, raggiungono tutto il paesino di circa 200 abitanti. Suggestiva anche la serata del 7 aprile in cui molti di loro sono usciti sul balcone o si sono recati in giardino per salutarsi con la torcia dei telefonini o una pila d’illuminazione in mano potenziata dalla luce naturale della potente e spettacolare Superluna.

Anche il sindaco di Vallanzengo, Michela Trabbia, ha pubblicato un post di ringraziamento per questa iniziativa, sulla pagina Facebook del Comune: “Sono giorni ormai che ogni sera alle 21 un nostro paesano, un amico, fa echeggiare il suono de “il Silenzio” per le vie del nostro paese. È un gesto semplice ma che ci unisce tutti sotto un unico cielo. Ed é così che si vedono in lontananza le luci dei telefonini di due nonni che salutano la nipotina su un balcone poco distante. La gente si affaccia alle finestre e alla fine quel “buonanotte”. ”Buonanotte Vallanzengo”: è una buonanotte che mi riempie d’orgoglio come Sindaco di questa comunità che mi fa sperare...che sia una buona notte per tutti! #andràtuttobene “.