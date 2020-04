ibimbisonoilfuturo, a Cavaglià 300 uova di Pasqua per i bambini

In tempi amari di coronavirus, l'idea, dolce, di regalare per Pasqua le uova di cioccolato ai bambini del loro paese, è venuta ai fratelli Davide e Andrea Perotto di Cavaglià, volontari per la Protezione Civile, i quali hanno coinvolto l'Amministrazione Comunale ed alcune realtà imprenditoriali locali.

"Abbiamo contattato due amici, - racconta Davide Perotto - Gerardo Cuda del Nuovo Ristoro Biellese e Regis della Nuova V.I.B., i quali ci hanno dato una mano, finanziando questa operazione insieme al Comune. In questo periodo di emergenza, io e mio fratello, che eravamo nella lista comunale della protezione civile, siamo stati richiamati e stiamo collaborando con l'Amministrazione".

Le uova di Pasqua non sono arrivate solo a Cavaglià: "Oggi abbiamo concluso le consegne nel nostro paese, - continua Davide Perotto - ed abbiamo portato le uova ai reparti pediatrici degli ospedali di Vercelli e Biella, e domani le consegneremo anche a 52 bambini di Dorzano".

Dall'Amministrazione Comunale l'augurio di Pasqua per i bambini: "Per voi questo è un momento difficile, lontani dalla possibilità di giocare con i vostri amici e dalle abitudini quotidiane. Per questo, grazie anche alla generosità di alcune ditte, nelle vostre case è arrivato l'uovo di cioccolato portato dai volontari. Sarà un modo per festeggiare insieme distanti...ma vicini #ibimbisonoilfuturo".