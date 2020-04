Ailoche, date oltre 600 mascherine. E sui buoni spesa il sindaco annuncia: “Consegna parte settimana prossima”

Nei giorni scorsi, sono state distribuite quasi 650 mascherine a tutti gli abitanti di Ailoche. “Due per ogni cittadino con età superiore ai 5 anni – puntualizza il sindaco Massimo Langhi – Una parte di queste faceva parte del lotto distribuito dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale; l’altra, invece, era stata acquistata da noi. Ne abbiamo avanzate un buon numero e rimarranno a disposizione per eventuali emergenze”.

Novità anche sui buoni spesa. “Sono arrivate le prime domande di solidarietà alimentare – spiega il sindaco - ma stiamo definendo gli ultimi dettagli con i punti vendita. La distribuzione inizierà settimana prossima, in attesa dell’accordo con le attività commerciali. Comunque per ogni dettaglio, o dubbio, è possibile visitare la pagina del Comune o chiamare tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, in Municipio”.