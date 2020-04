UPBEduca, l'educazione continua ai tempi del Coronavirus

E’ un anno, il 2020, di progetti realizzati e di innovazione per l’Università Popolare Biellese: dopo l’inaugurazione dei nuovi locali di proprietà a Cossato con l’obiettivo di ampliare le offerte educative nel Biellese orientale, c’è da affrontare oggi la sfida, molto più impegnativa per l’intera nazione, del contagio che ci spinge a “io resto a casa’ . E quando tutto sarà passato ? Il nostro spirito è di promuovere idee e iniziative fin da ora, altro che attendere che tutto sia passato: “la cultura non si ferma”, che è l’altro grande slogan che accomuna tante realtà in questo periodo.

Queste le parole del Presidente di UPBeduca Fabrizio Lava: “Non è facile pensare a un messaggio in un momento in cui i nostri cuori vorrebbero ben altro. Il Coronavirus ha colpito tutti noi, la salute, l’economia, la cultura e anche il nostro ottimismo che ci aveva fatto sperare in una questione di poco tempo, il che, purtroppo, non è! Ci siamo chiesti cosa fare come si chiedono i nostri docenti e soprattutto i nostri ‘allievi’, come continuare i corsi, come concluderli e come proseguire la nostra mission per l’impossibilità di ritornare in aula a breve. Le decisioni prese partono dall’idea che le crisi possono essere un momento di crescita culturale e anche di abilità: ce lo impone un nuovo modo di guardare al mondo, mondo che non tornerà indietro una volta finita l’emergenza; ce lo impone un adeguamento a quel mondo che cambia molto più in fretta di quanto noi cambiamo. E quindi si guarda avanti, all’oggi e soprattutto al domani delle nostre attività”.

Una delle strade praticate nelle ultime settimane la indica il Direttore Alberto Galazzo, Vice Presidente Nazionale UNIEDA, che associa altre 110 Università Popolari di tutte le Regioni italiane: “Per alcuni corsi abbiamo già predisposto lezioni per via telematica con indubbio successo, in altri casi si stanno utilizzando strumenti più tradizionali come email e le chat di Whatsapp. L’obiettivo è mantenere il contatto e non lasciare soli i nostri soci cui più di tutto manca in questo momento la socializzazione. Dal 16 marzo sono operativi i canali UPBeducaPLAY e UNIEDATV, accessibili da YouTube, e sulla pagina Facebook. UniedaTV è una iniziativa nazionale che condividiamo che ha adottato un sistema per proseguire e non far arrestare le attività culturali e i corsi.” Sul canale vengono registrate le lezioni telematiche di tutte le Università Popolari italiane che potranno essere fruibili da tutti, si accede a conferenze su temi generali, dalle varie discipline alle questioni più attuali come l’emergenza Coronavirus. Favorisce i rapporti, anche se fisicamente distanti, tra i vari allievi, amplia gli orizzonti biellesi e fornisce una concreta compagnia con il pretesto di offrire consigli.

Sono migliaia le visualizzazioni finora e chiediamo ai nostri ‘allievi’ di partecipare e condividere l’iniziativa. E’ una strada aperta verso il futuro che non si esaurirà con la fine dell’emergenza, un’esperienza nuova che per alcuni corsi può essere intrapresa nelle forme che concorderemo con i docenti, già dal prossimo anno didattico. La pagina Facebook di UPBeduca offre momenti di intrattenimento culturale ma anche riflessioni di docenti e soci. Per quanto riguarda i corsi, in questo momento già una quindicina di insegnanti si è attivata sull’E-learnig, l’educazione a distanza, riunendo le proprie classi, e continuando le lezioni di lingue, di informatica e di finanza, ma anche di yoga, utilizzando strumenti più tradizionali e altri più specificatamente destinati all’E-learning (suite di Google, Zoom, ecc.).

Graziana Bolengo, Vice Presidente e Coordinatore Didattica, conferma: “il lavoro sul libretto corsi 2020/2021 va avanti spedito e la guida sarà sicuramente pronta in tempo utile. A settembre speriamo di poter ripartire con le attività in modo regolare, ritrovandoci per accompagnare chi segue i nostri corsi stando insieme. Sappiamo tutti che lo stare insieme è molto importante, tanto più per una Università come la nostra che non è una scuola classica, ma un luogo di educazione permanente dove il fare e l'imparare sono sicuramente secondi alla socializzazione. Tuttavia non è detto che ancora non ci siano disposizioni diverse da parte delle autorità che tutti dovremo di buon grado accettare. Per questo non dobbiamo farci trovare impreparati e soprattutto pensare a non lasciare soli i nostri gruppi”.

Come ogni anno le proposte da parte dei docenti sono state numerose e di buon livello. Sono stati ad oggi proposti 45 nuovi corsi di cui 23 presso la sede di Cossato, che si aggiungono a quelli da tempo presenti nelle varie arre interessanti tutte le aree di formazione. Con un gruppo di docenti si è inoltre deciso di sperimentare l'offerta di mini corsi nei mesi di luglio e settembre p.v. La risposta è stata più che soddisfacente con proposte che interessano le aree di Salute e Benessere, Arte musica spettacolo, Teoria e pratica di…, ma anche Informatica, Comunicazione linguistica e Scienze del diritto e della natura. Continuano i progetti “Vivere l'Europa”, Iunior per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, e Accademy corsi più specialistici e professionalizzanti. Ai cicli di conferenze “Incontri del pomeriggio”, confermati alle ore 16, il lunedì e giovedì a Biella Piazzo - Palazzo Ferrero e il mercoledì a Cossato, si aggiungono, tra novembre 2020 e maggio 2021 sette “Incontri serali” collocati di martedì alle ore 21 a Biella Piazzo - Palazzo Ferrero, una volta al mese. Di questi tre saranno dedicati a Dante Alighieri in occasione del VII centenari della morte. Anche per le conferenze si è cercato di proporre nomi nuovi, da affiancare a chi da anni offre, sempre seguito, la propria competenza, e le persone contattate hanno tutte aderito con entusiasmo dimostrando in questo modo che UPBeduca è considerata dal mondo culturale (non solo locale) una realtà di alto livello. Saranno attivati in autunno i ‘Salotti digitali’, corsi gratuiti che prenderanno il via anche a Cossato, per favorire la conoscenza di tutte le possibilità di utilizzo dei telefonini nella quotidianità che diventa sempre più digitale. Sempre in autunno si attiveranno due progetti nazionali, “L’altra scuola si fa in strada”, in partnership con UNIEDA e Upter di Roma, e una serie di attività “intergenerazionali” con UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) di Roma e di Lamezia Terme. Per consolidare ancor più il legame con i 3000 allievi di UPBeduca, ci stiamo dotando di una piattaforma organizzativa digitale che permetta di condividere facilmente informazioni, progetti, lezioni, idee con docenti e soci, che prevede la possibilità fra le altre di iscrizioni ai corsi on line, saltando noiose code, comodamente seduti in salotto. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini biellesi, anche in questo momento così difficile, per aiutarci a erogare cultura: fai la scelta del 5 per mille indicando sulla tua dichiarazione: UPBeduca-Università Popolare Biellese APS, CF 90050040022

UPBeduca, LA MISSION Generale L'Università Popolare Biellese opera da quasi 120 anni e, dopo intervalli dovuti agli eventi della storia, in modo continuativo dal 1976. Ispirandosi al più completo pluralismo e alla massima tolleranza svolge un prezioso lavoro proponendosi quale centro di educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, stimolando la curiosità e fornendo una conoscenza qualificata. Pone al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, l’aggiornamento e l’intrattenimento culturale, le iniziative editoriali. Affronta con approccio critico e consapevole la diffusione della conoscenza per superare l’analfabetismo funzionale che caratterizza la nostra epoca. Organizza, promuove e gestisce corsi di cultura generale, di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento culturale e didattico, perfezionamento e specializzazione.Organizza seminari e conferenze, dibattiti, convegni, corsi monografici, anche a richiesta e in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati. Favorisce l’orientamento scolastico e professionale e le attività di informazione, ricerca e sperimentazione.Promuove pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie. Organizza manifestazioni artistiche e culturali. Facilita lo scambio di comunicazione e di esperienze di vita fra gli associati; intrattiene rapporti culturali con Enti e Associazioni.

LA SEDE DI BIELLA Circa 3000 corsisti e piu di 100 docenti sono il patrimonio di UPBeduca, la prima Università Popolare italiana in rapporto abitanti/iscritti. Un patrimonio con radici profonde e consolidate fra i cittadini biellesi, grazie anche ai volontari che si sono succeduti nel Consiglio di Amministrazione di UPBeduca dalla sua nascita ad oggi.E ogni anno è stupefacente assistere curiosi alle giornate dedicate alle iscrizioni nella sede di Biella: un incessante via vai di persone che scelgono il loro corso, molte volte più di uno, che li terrà impegnati fino a inverno o primavera inoltrata. Dall'altro lato del bancone, la professionalità degli addetti alla Segreteria a volte diventa affanno di non riuscire a soddisfare le aspettative di tutti, ma poi sempre ci riesce. È anche questo l’Università Popolare a Biella, che si qualifica per la qualità dei suoi corsi: Comunicazione linguistica, Salute e Benessere, Intelligenza Tecnologica nel quotidiano e Informatica, Scienze del Diritto e della Natura, Arte Musica e Spettacolo, Scienze dell’Uomo, Scienze della Mente e della Comunicazione, Cucina e Educazione Alimentare, Corsi Iunior per bambini e ragazzi, Vivere l’Europa, corsi Personalizzati. Ed ancora gli incontri del pomeriggio sui temi del vivere e della conoscenza.Molte sono le aule nella sede di Via Delleani, presso l’IIS Q. Sella e Palazzo Ferrero al Piazzo, oltre alle sedi distaccate di Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Magnano, Masserano, Torrazzo, Verrone. Tutte offrono una qualità di percorsi in continua evoluzione, a costi sostenibili e garantita da docenti aperti, preparati e disponibili.

LA SEDE DI COSSATO A più di 100 anni dalla sua prima istituzione, è stata inaugura a Cossato, in Via Martiri della Libertà 14, una sede di proprietà.Nei nuovi locali, con 280 mq di spazi e tre aule di diverse metrature, è possibile offrire più varietà di corsi con particolare attenzione a quelli, molto richiesti, che prevedono attività fisica. Un investimento rilevante e un’azione di recupero di uno spazio chiuso da 20 anni per una importante presenza sul territorio.Si avvia una nuova tappa del percorso di UPBeduca a Cossato, per coinvolgere ancora più utenti in città e divenire con nuovi spazi e nuove idee un punto di riferimento importante nel settore “formazione ed educazione per tutto l’arco della vita” per tutti i cittadini del Biellese Orientale. Stiamo attivando iniziative di coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle aziende del territorio, con le quali interagire e proporre le attività ad associati e dipendenti, e con loro progettare e attivare nuovi corsi, aumentando la qualità del tempo libero. Alcuni corsi continueranno ad avere sede presso la scuola secondaria di 1° grado “L. da Vinci”

LA GESTIONE DI PALAZZO FERRERO Miscele Culturali, ATS con UPBeduca capofila è parte integrante del “Polo Culturale del Piazzo”, motore della vivacità culturale di Biella degli ultimi anni, che ha favorito l’imprenditorialità creativa in questo settore.Una realtà in costante dialogo con gli attigui Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa. Mostre come Selvatica, Viaggio, Rinascimento a Biella, Fatti ad Arte, hanno visto la presenza di oltre 20.000 appassionati visitatori (dato annuo 2019) e hanno contribuito a smuovere un territorio che ha necessità di idee, di stimoli e di nuove opportunità.Una mission, quella di portare all’identificazione di Palazzo Ferrero come una fucina di prodotti creativi e formativi in dialogo con il contesto territoriale, che vede l’Università Popolare Biellese in prima fila anche in questo ambito per ampliare i confini dell'educazione continua.È in questi spazi che sono attivi i Campus Estivi per i ragazzi, gli incontri del pomeriggio del lunedì e giovedì, i 22 corsi distribuiti fra Sala delle Allegorie, Sala dello Stemma Ferrero e aule Amezzato. È ormai vita di tutti i giorni al Piazzo salire gli ascensori del parcheggio ex Bellone, ora parcheggio del Borgo del Piazzo, a fianco di signore in tenuta sportiva che portano sotto il braccio variopinti tappetini, parte della dotazione essenziale per corsi di Yoga, Reiki o di danza.

