Donato, brucia sterpaglie nonostante il divieto: Scatta la multa

Stava bruciando alcuni sfalci e sterpaglie nonostante il divieto di abbruciamento in vigore da ieri, 8 aprile, su tutto il territorio della regione Piemonte. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, in zona boschiva sopra Donato. Allertati da alcuni residenti in zona, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo. Con loro anche i carabinieri forestali, che hanno elevato una multa come previsto dall'ordinanza.