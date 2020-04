Dal Rotary Club Biella 2mila mascherine al Coordinamento territoriale di Protezione Civile destinate alle Forze dell'Ordine

Adriana Paduos, Presidente del Rotary Club di Biella, e Lorenzo Monteleone hanno consegnato questa mattina, 9 aprile, 2mila mascherine nella sede del Coordinamento territoriale di Protezione Civile destinate alle Forze dell'Ordine della provincia.

"I nostri volontari, in azione in questi giorni sul territorio per le molteplici operazioni di sostegno alla popolazione in emergenza, provvederanno alla consegna dei presidi alle Forze dell'Ordine anch'esse impegnate quotidianamente - ha detto Cleto Canova, Presidente del Coordinamento - certi che il gesto sarà gradito. Pensiamo di parlare a nome di tutte le forze in campo per esprimere il ringraziamento più sincero a chi ha pensato di essere vicino a chi rischia ogni giorno la salute per onorare il servizio".