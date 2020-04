Associazione Aeronautica di Biella per l'Ospedale, la solidarietà in un abbraccio virtuale

Anche l'Associazione Aeronautica di Biella è scesa in campo con una donazione per dimostrare concretamente la vicinanza agli operatori che in ospedale proseguono senza sosta il lavoro quotidiano e quello straordinario contro il covid19.

Supportati dai volontari dell'ANVG e della Protezione Civile di Biella, che hanno provveduto al recupero da Vercelli e alla consegna a Ponderano, i rappresentanti dell'associazione hanno consegnato personalmente mascherine e gel disinfettante che in questo periodo sono indispensabili per attenersi alle norme di prevenzione anticontagio.