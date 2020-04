Biella, via La Marmora: da martedì riapre il cantiere per il rifacimento delle cubettature

Via La Marmora vista da via Pietro Micca

Nonostante l’emergenza Coronavirus da martedì è pronto a riaprire il cantiere per il rifacimento delle cubettature lungo via La Marmora. Lo sblocco dei lavori è attuabile in quanto all’interno del decreto ministeriale è contenuta la possibilità della prosecuzione della attività manutentive stradali. L’azienda che ha in carico l’appalto ha dato la sua disponibilità per l’avanzamento lavori. Nella giornata di domani sarà perciò smantellato il cantiere nell’area sud di via La Marmora appena rimessa a nuovo e transenne e mezzi saranno ribaltati nella corsia nord, dove gli operai inizieranno a scavare e a rimuovere i vecchi cubetti a partire dalla giornata di martedì 14 aprile.

Il via libera è reso possibile attraverso l’ordinanza della Polizia locale: è perciò istituito divieto di circolazione dal 10 aprile al 12 maggio in via La Marmora carreggiata nord (nel tratto compreso tra via Garlanda e via De Marchi) e via Pietro Micca (da via Oberdan esclusa a via La Marmora, ad eccezione dei residenti aventi diritto). Si prega di prestare attenzione anche ai divieti di sosta con rimozione forzata istituiti nell’area interessata.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: "Anche se l’Italia è ferma per via dell’emergenza Coronavirus stiamo cercando di fare la nostra parte e in questo caso specifico di via La Marmora, grazie anche alla disponibilità dell’azienda, abbiamo la possibilità di ricominciare. Appena sarà possibile riapriremo gli altri cantieri in programma, una strada sistemata è una bella metafora di un’Italia che deve ripartire".