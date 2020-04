Biella, regolamento di Polizia urbana: il testo diventa effettivo

Dopo l’approvazione durante il consiglio comunale dello scorso 26 febbraio, la successiva pubblicazione in albo pretorio e scaduti i 30 giorni per l’entrata in vigore, il regolamento di Polizia urbana diventa effettivo e applicabile dagli agenti di Polizia giudiziaria, ufficiali e funzionari competenti che potranno intervenire per constatare le violazioni e applicare le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme contenute all’interno del regolamento.

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola sottolinea come tuttavia per la sua piena applicabilità si attenderà il termine dell’emergenza Coronavirus: "Il regolamento di Polizia locale, come da iter burocratico, è effettivo. Ma c’è ancora un passaggio importante da fare e questo sarà possibile solo al termine dell’emergenza sanitaria: è nostra intenzione proporre un tavolo condiviso con Prefettura e forze dell’ordine per giungere a un’uniformità di applicazione, in maniera tale che tutti coloro che sono chiamati a vigilare abbiano delle linee comuni d’azione. In questo momento le priorità emergenziali sono però altre".